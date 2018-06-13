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«Е-Банни» Истер собирается устраивать фейерверки с Майки Гарсией
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«Е-Банни» Истер собирается устраивать фейерверки с Майки Гарсией 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, США. Через полтора месяца на ринге Staples Center в Лос-Анджелес (США) в рамках объединительного боя сойдутся легковесы (до 61,2 кг) — чемпион WBC Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) и чемпион IBF Роберт «E-Bunny» Истер (21-0, 14 КО). Последний говорит, что будет не просто готов, но готов даже рубиться, чего за ним давно не замечалось.
По словам Истера, их поединок — сама соль профибокса, «когда лучшие дерутся с лучшими».
«Я принял решение готовиться с Кевином Каннингемом во Флориде, чтобы перейти на другой уровень, — сказал Роберт. — Здесь я просто кушаю, сплю и тренируюсь. Никаких отвлекающих факторов. 28 июля буду готов устроить шоу с фейерверками».
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Сам тренер нахваливает долговязого подопечного.
«Я реально впечатлён тем, как «е-Банни» идёт по карьере, — сказал коуч BoxingScene. — Мы работаем над генпланом, как побить Гарсию».
Интересно, что при этом титульный забег Роберта характеризуется скандальными и просто спорными решениями судей, как в случае с боем против Дениса Шафикова или Хавьера Фортуны.
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