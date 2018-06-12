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Истер и Гарсиа на пресс-конференции вспоминали о Ломаченко: фото и цитаты
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Истер и Гарсиа на пресс-конференции вспоминали о Ломаченко: фото и цитаты 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
28 июля в спорткомплексе Staples Center (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) состоится объединительный поединок в лимите лёгкого веса (до 61,2 кг) — чемпион WBC Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) из США попробует отобрать титул у соотечественника, чемпиона IBF Роберта Истера (21-0, 14 КО).
На состоявшейся накануне пресс-конференции Истер и Гарсиа встретились лицом к лицу и сделали ряд в меру громких заявлений для собравшихся представителей СМИ.
Истер: «Ломаченко и Гарсиа — это два самых крутых технаря в дивизионе. Хочу встретиться и с одним, и с вторым. И я, и Майки из тех, кто доказывают свою крутость не языком на пресс-конференциях, а кулаками в ринге. Я выше, у меня руки длиннее. Нужно драться с умом, использовать это в ринге».
Гарсиа: «Я уже дрался в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), но всегда знал, что вернусь в лёгкий дивизион. Не было смысла драться с кем-то другим. Только самые крутые бои, объединительные схватки. Других доступных вариантов не было, и я выбрал Истера. Он — самый большой вызов в моей карьере, мой самый сложный оппонент. Очень много разговоров о моём поединке против Ломаченко. Я так скажу: после победы над Истером для меня останется только один актуальный бой в лёгком весе — поединок против Ломаченко».
Фото: Stephanie Trapp / BoxingScene
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