Ломаченко не заслуживает похвалы за свои победы — Майки Гарсиа

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Майки Гарсиа (38-0, 30 КО), которому 28 июля предстоит провести объединительный бой с обладателем титула IBF Робертом Истером (21-0, 14 КО), пообщался с Radio Rahim и об уже назначенном поединке, и о возможном — против Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).

— Роберт Истер — это огромное испытание для вас. Я знаю, что вы хотите испытаний, что особенного в таком испытании, как Роберт Истер?

— Я знаю, что он жёсткий боец, он показал это в своих боях, и он не говорит «нет». Он находится тут не для того, чтобы делать скучные поединки. Он здесь, чтобы делать захватывающие, жёсткие поединки, но кроме этого Истер для меня ещё и физическое испытание — он выше и у него больший размах рук. Я думаю, что он будет пытаться использовать это, и для меня это будет испытанием, ведь мне придётся подстроиться, найти дистанцию, найти возможность подойти к нему. Это вызов, но я хочу этого, потому что это один из тех поединков, которые я позже смогу показать людям.

— Это то, о чём я на самом деле хотел поговорить, потому что вы не только готовы драться с бойцами разных стилей, но и в разных весах, и один бой за другим. Я могу отдать должное Ломаченко за такой же тип готовности. О чём вы думаете, делая это? Позволит ли вам это чего-то достичь?

— Я просто хочу, чтобы меня запомнили, как одного из лучших бойцов в этом поколении. Я думаю, что я должен всё для этого делать. Я продолжаю напоминать людям, что я могу проводить защиты титулов, но позже все начинают говорить об этом плохо. Почему, мол, он не дерётся с кем-то другим? Или эти парни — никто в боксе? Я хочу удостовериться, что к концу моей карьеры все смогут увидеть список имён. Увидеть, что я дрался с чемпионом за чемпионом. Это то, что даст мне признание.

— Я привёл пример Ломаченко, потому что это то имя, которое стало значительно больше. Когда я первый раз говорил вам о нём, вы отвечали, что он ещё не готов, что он должен подраться с кое-какими парнями, чтобы быть готовым для встречи с вами. С того времени мы имеем Ригондо, мы видели бой против Линареса, готов ли он сейчас?

— Бой, который он сделал — это бой против Линареса. Я не могу отдать должное Ломаченко за бой против Ригондо, который был в 55,3 кг. Я не могу отдать ему должное за избиение таких ребят как Соса, Марриага. Я вижу талант в его боксе, но я не могу отдать должное за избиение такого типа парней. Победа над Линаресом в лёгком весе и подстраивание под соперника по ходу боя… Я думаю, это был хороший бой. Поначалу Линарес боксировал хорошо, он (Ломаченко) поднялся из нокдауна, перевернул бой и закончил его. Это то, за что я отдаю ему должное. На сегодняшний момент это единственный бой, который волнует меня: Ломаченко–Гарсиа в следующем году. Это единственный бой, который будет иметь смысл для меня в лёгком весе.

— Вы отдали ему должное за победу, а увидели ли вы уже какие-нибудь изъяны, дыры в его бою с Линаресом, которые облегчат вашу задачу?

— Я не увидел его доминирующим, как он делал это раньше, в категориях ниже. Он дрался с хорошим чемпионом — Хорхе. Он дрался с опытным бойцом, и он не мог сиять так же, как он обычно это делал, но мы всё ещё видим, как он делает улучшения по ходу боя, как он всё ещё побеждает и делает это очень хорошо. Я не знаю, можно ли назвать маленькими щелями или дырами что-нибудь в его боксе, но я думаю, что я превосхожу Хорхе. Я сильнее Хорхе, и я лучше него, как боксёр. Вот почему я думаю, что я лучше, чем Линарес и Ломаченко. Это то, в чём вы увидите разницу между Ломаченко и мной.

— Когда люди видят Ломаченко, они говорят, что он делает вещи, которые они не видели ранее. Что он делает это такими способами, которые они не видели ранее. Люди говорят те же вещи про вас: «Он поднимается в весе, он дерётся всеми стилями, Майки — это доминирующий парень». В чём разница между вами и Ломаченко, которая позволит вам победить?

— Я думаю, что это моя сила. Это, очевидно, моя лучшая сторона — вот в чём самая большая разница. Остальное примерно равное. Мы равны в других аспектах, таких как скорость, работа ног. Я не делаю вспышек, но у меня хорошая работа ног. У меня не самые быстрые руки, но я имею блестящий тайминг. Я имею в виду, что я более защитный боец, но я почти никогда не получаю ударов. Вы почти никогда не видели на мне синяков и рассечений, но вы видели, как удары пропускал Ломаченко. Мы примерно равны в каждом другом аспекте, но мои габариты и сила — это те преимущества, которые у меня перед ним будут. Я думаю, что это будет самой большой разницей, если мы когда-нибудь встретимся в ринге.

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