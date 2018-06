Майки Гарсиа объединит пояса с Истером в июле: Затем — только Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) Мигель Анхель Гарсиа (38-0, 30 КО) объединит титулы с обладателем пояса IBF в том же дивизионе Робертом Истером-младшим (21-0, 14 КО). Об этом он сообщил у себя в Twitter. «Теперь это официально! Я буду драться с Истером в объединительном поединке», — пишет американец из Калифорнии. Поединок состоится 28 июля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

It’s official! I’ll be facing @RobertEaster_Jr in a unification title bout (135 lb WBC & IBF) on July 28 at @STAPLESCenter in LA on @ShowtimeBoxing #TeamMikeyGarcia #GarciaEaster pic.twitter.com/yWpTIRfD7e

— Team Mikey Garcia (@mikeygarcia) 9 червня 2018 р.

По словам Майки, если он победит Истера, то «единственный бой, который будет иметь после этого смысл — это встреча с Ломаченко». Истер с дивана: Истер также не против добраться до украинца. «Ломаченко и Майки — самые мастерские ребята в лёгком весе. Хочу бой с обоими», — заявил он, добавив, что в поединке с Гарсией ему помогут рост и размах рук. Читайте также: Истер ждёт Ломаченко в лёгком весе: Ему со мной не справиться!