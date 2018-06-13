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Майки Гарсиа: Вернулся в лёгкий вес, чтобы объединять титулы
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Майки Гарсиа: Вернулся в лёгкий вес, чтобы объединять титулы 

Vringe.com 45 минут назад
Фото: Vringe.com
Обладатель титула WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) Мигель Анхель «Майки» Гарсиа (38-0, 30 КО) признался, что не планировал задерживаться в суперлёгком дивизионе (до 63,5 кг), где в феврале этого года завоевал титул IBF, победив по очкам россиянина Сергея Липинца. По словам Майки, даже соглашаясь на этот бой, он уже знал, что впоследствии в любом случае вернётся в лёгкий вес, где хочет объединить титулы.
«Я возвращаюсь в лёгкий вес из-за возможности объединить титулы, — цитирует Майки BoxingScene. — Если помните, ещё когда я поднимался в суперлёгкий дивизион для боя с Сергеем Липинцом, я всё время подчёркивал, что после этого планирую вернуться в лёгкий вес. Я просто воспользовался чудесной возможностью завоевать титул в четвёртой категории в поединке против Липинца, только поэтому и принял этот бой. Но я всегда намеревался спуститься обратно в лёгкую категорию».
Напомним, что на 28 июля у Гарсии запланирован объединительный поединок с Робертом Истером (21-0, 14 КО), которому принадлежит титул IBF.
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