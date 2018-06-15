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У Жервонты Дэвиса нет ни шанса против Ломаченко — а-Чарло
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У Жервонты Дэвиса нет ни шанса против Ломаченко — а-Чарло 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
«Временный» чемпион мира по версии WBC в среднем весе Жермалл Чарло (27-0, 21 KO) в интервью FightHub поделился мнением о чемпионе мира в трёх категориях, действующем обладателе титула WBC в лёгком весе украинце Василии Ломаченко (11-1, 9 КО).
Обычно острый на язык Жермалл не скупился на лестную оценку коллеги: «О, я люблю Ломаченко. Это один из моих любимых бойцов. Мне нравятся его „танцы“, контратаки и частые передвижения. Он находит множество вариантов приблизиться к сопернику. Ломаченко — особенный. Он определённо особенный».
Чарло также сравнил Ломаченко и своего соотечественника, обладателя титула WBA Super во втором полулёгком весе (до 59 кг) Жервонту Дэвиса (20-0, 19 КО): «У Жервонты нет ни шанса в бою против Василия. Это совершенно другой уровень. Дэвис — это ребёнок в сравнении с Ломаченко. Их уровни бокса абсолютно разные. Это не так, как (Геннадий) Головкин и Чарло. Вот Дэвис, а вот Ломаченко [изображает рост ребенка и взрослого человека]. Видите разницу. Она не только в атлетизме, она больше в разуме. Ломаченко лучше Дэвиса физически и умственно. Он опытнее, потому что готовился к боям на много больше раз. Я не думаю, что когда-нибудь поставлю на Дэвиса».
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