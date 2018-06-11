Супертяжи Вашингтон и Кауффман побеждают судейским решением

Pioneer Event Center, Ланкастер, штат Калифорния, США. Американец Джеральд Вашингтон (19-2-1, 12 КО) закрыл два кряду поражения победой над соотечественником Джоном Уэсли Ноуфайером (20-2, 16 КО). После того, как попытка Вашингтона снести оппонента в первом раунде провалилась, бой понемногу успокоился и выровнялся. В 3-й трёхминутке Ноуфайер отметился парочкой хороших попаданий. Локальный успех Джон Уэсли праздновал в 6-м раунде, а всю остальную дистанцию лучше выглядел Вашингтон, что и отобразилось на судейских картах: 98:91, 97:92 и 97:92.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Вашингтон-Ноуфайер (возможно, появится в скором времени) В главном поединке вечера Трэвис Кауффман (32-2, 23 КО) из США «на тоненького» победил земляка-гейткипера Скотта Александера (14-5-4, 8 КО). В первом раунде Кауффман отправил коллегу в тяжёлый нокдаун, но в концовке трёхминутки тот ответил тем же — Трэвису откровенно повезло, что эпизод произошёл за считанные секунды до окончания раунда. С 2-го раунда Кауффман преимущественно прорывался в ближний бой, прессинговал, работал первым номером. Александер работал комбинациями с дистанции, хорошо пробивал по корпусу, записал в свой актив середину боя. Во второй половине боя оба замедлились, а в финальном раунде к восторгу собравшихся зрителей бойцы устроили настоящую рубку в телефонной будке. Оба оставили абсолютно все силы в ринге. Судейский вердикт был максимально близким: 95:95 и дважды 96:94 в пользу Кауффмана.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кауффман-Александер (возможно, появится в скором времени)

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