Экс-чемпион мира по боксу Фьюри назвал Уайлдера и Джошуа бомжами 

Непобежденный британо-ирландский боксер-профессионал Тайсон Фьюри раскритиковал нынешних чемпионов в тяжелом весе Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мне плевать, кто будет следующим соперником — они все одинаковые. Все одинаковые бомжи — Уайлдер, Джошуа, Паркер. Они такие же, как Мануэль Сефер. Или как там его звали? (Сефер Сефери — Газета.Ru)", — сказал боксер.
Фьюри выразил уверенность в том, что станет чемпионом мира к концу года, а также заявил о волнении после возвращения на ринг в главном бою вечера.
Ранее Фьюри рассказал, когда планирует провести следующий поединок.