Фьюри: Уайлдер, Джошуа, Паркер точно такие же бомжи, как и Сефери

Британский супертяж Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО) закрыл свой затянувшийся на 2,5 года простой победой над неким Сефером Сефери (23-2, 21 КО) из Албании, но расстроил собравшуюся публику — те остались крайне недовольны уровнем оппонента.

Тем не менее, болтливый Фьюри настаивает, что точно так же в ринге против него будут выглядеть абсолютно все бойцы дивизиона, включая чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) из США, чемпиона WBA Super, IBF, WBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) из Британии и бывшего чемпиона Джозефа Паркера (24-1, 18 КО) из Новой Зеландии.

«Не важно, кого мне выберут, — хорохорится бывший чемпион Фьюри. — Они все в сравнении со мной бомжи. И Уайлдер, и Джошуа, и Паркер — точно такое же г**но, как и этот Мануэль Сефер… Или как там его нафиг зовут…»

«Бой как бой. Он схватил парочку ударов и решил, что с него хватит. Я же немного потанцевал, выбросил пару плюх. Всё таки меня давненько не было в ринге, — комментирует британец. — Признаться, я немного нервничал до боя. Теперь же я отправлюсь домой, сожру кусок пиццы, а через пару дней вновь потопаю в зал».

«Обещаю вам, ещё до конца года вновь стану чемпионом мира», — цитирует боксёра BoxingScene.

Читайте также: Названа дата и место следующего боя Тайсона Фьюри: он обещает соперника «получше»

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.