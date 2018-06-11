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Фьюри: Уайлдер, Джошуа, Паркер точно такие же бомжи, как и Сефери
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Фьюри: Уайлдер, Джошуа, Паркер точно такие же бомжи, как и Сефери 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Британский супертяж Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО) закрыл свой затянувшийся на 2,5 года простой победой над неким Сефером Сефери (23-2, 21 КО) из Албании, но расстроил собравшуюся публику — те остались крайне недовольны уровнем оппонента.
Тем не менее, болтливый Фьюри настаивает, что точно так же в ринге против него будут выглядеть абсолютно все бойцы дивизиона, включая чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) из США, чемпиона WBA Super, IBF, WBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) из Британии и бывшего чемпиона Джозефа Паркера (24-1, 18 КО) из Новой Зеландии.
«Не важно, кого мне выберут, — хорохорится бывший чемпион Фьюри. — Они все в сравнении со мной бомжи. И Уайлдер, и Джошуа, и Паркер — точно такое же г**но, как и этот Мануэль Сефер… Или как там его нафиг зовут…»
«Бой как бой. Он схватил парочку ударов и решил, что с него хватит. Я же немного потанцевал, выбросил пару плюх. Всё таки меня давненько не было в ринге, — комментирует британец. — Признаться, я немного нервничал до боя. Теперь же я отправлюсь домой, сожру кусок пиццы, а через пару дней вновь потопаю в зал».
«Обещаю вам, ещё до конца года вновь стану чемпионом мира», — цитирует боксёра BoxingScene.
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