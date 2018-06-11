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Анонс открытой тренировки Артёма Далакяна и Сиричаи Тайена в Киеве
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Анонс открытой тренировки Артёма Далакяна и Сиричаи Тайена в Киеве 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
17 июня в Киеве чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) украинец Артём Далакян (16-0, 11 КО) проведёт первую защиту титула, завоёванного в феврале этого года благодаря победе над Брайаном Вилориа. Соперником Артёма станет таец Йодмонгкол Саенгтеп (50-3, 35 КО), также известный как Сиричаи Тайен.
13 июня в киевском ТРЦ Gulliver боксёры проведут открытую тренировку. Начало мероприятия — 19:00.
Отметим, что ринг-анонсером предстоящего титульного поединка выступит знаменитый американец Майкл Баффер.
From Ukraine: новый чемпион! — репортаж vRINGe о бое Далакян-Вилориа
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