Анонс открытой тренировки Артёма Далакяна и Сиричаи Тайена в Киеве

17 июня в Киеве чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) украинец Артём Далакян (16-0, 11 КО) проведёт первую защиту титула, завоёванного в феврале этого года благодаря победе над Брайаном Вилориа. Соперником Артёма станет таец Йодмонгкол Саенгтеп (50-3, 35 КО), также известный как Сиричаи Тайен.

13 июня в киевском ТРЦ Gulliver боксёры проведут открытую тренировку. Начало мероприятия — 19:00.

Отметим, что ринг-анонсером предстоящего титульного поединка выступит знаменитый американец Майкл Баффер.

From Ukraine: новый чемпион! — репортаж vRINGe о бое Далакян-Вилориа

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