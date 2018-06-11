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Тони Белью: Я вырублю Фьюри
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Тони Белью: Я вырублю Фьюри 

Советский спорт 2 часа назад
— Я вырублю Фьюри, отправлю этого большого парня в нокаут. Все очень просто, — написал Белью в своем твиттере.
В последних боях Тони Белью одержал две победы над экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем.
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