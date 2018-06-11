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Жанибек Алимханулы стал первым казахстанским боксёром Top Rank
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Жанибек Алимханулы стал первым казахстанским боксёром Top Rank 

Vringe.com 48 минут назад
Фото: Vringe.com
Агрессивный казахский левша из суперсреднего веса (до 76,2 кг) Жанибек Алимханулы (2-0, 1 КО) заключил промоутерский контракт американской компанией Top Rank аксакала боксёрского бизнеса Боба Арума. Об этом у себя в Instagram сообщил сам 25-летний проспект.
Ещё до старта профессиональной карьеры чемпион мира 2013 года в любителях подписал соглашение о сотрудничестве с менеджером Эгисом Климасом, который за последние годы едва ли не единолично собрал в США основных бойцов из-за бывшего Железного занавеса.
Тренируется Алимханулы под началом американца Джеймса «Бадди» Макгирта.
Несмотря на то, что первые бои у Жанибека прошли с весом 78–79 кг, штурмовать топ-уровень он собирается в среднем весе (до 72,6 кг).
Василий Ломаченко одобряет:
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