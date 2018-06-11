Жанибек Алимханулы стал первым казахстанским боксёром Top Rank

Агрессивный казахский левша из суперсреднего веса (до 76,2 кг) Жанибек Алимханулы (2-0, 1 КО) заключил промоутерский контракт американской компанией Top Rank аксакала боксёрского бизнеса Боба Арума . Об этом у себя в Instagram сообщил сам 25-летний проспект.

Ещё до старта профессиональной карьеры чемпион мира 2013 года в любителях подписал соглашение о сотрудничестве с менеджером Эгисом Климасом, который за последние годы едва ли не единолично собрал в США основных бойцов из-за бывшего Железного занавеса.

Тренируется Алимханулы под началом американца Джеймса «Бадди» Макгирта.

Несмотря на то, что первые бои у Жанибека прошли с весом 78–79 кг, штурмовать топ-уровень он собирается в среднем весе (до 72,6 кг).

Читайте также: По стопам Головкина: дебютант Алимханулы уничтожил Нуньеса

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.