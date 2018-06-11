Андердог Окампо пророчит Спенсу сложнейший бой: Буду драться умно

Rafael Guzman gym, Энсенада, штат Нижняя Калифорния, Мексика. Местный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) Карлос Окампо (22-0, 13 КО) обещает в субботу не пасть лёгкой жертвой фаворита — обладателя упомянутого выше титула Эррола Спенса (23-0, 20 КО), и не просто дать тому бой, а приехать в само логово льва и показать ему, где раки зимуют.

«Я в курсе, что Спенс — очень крепкий орешек. Не знаю, что он собрался делать на ринге, но точно знаю, что будут готов ко всему, — несколько самоуверенно говорит претендент. — На самом деле, думаю, на него будет психологически давить, что он выступает в домашних стенах. Он фаворит, ему нужно показывать класс, а я тут андердог. Собираюсь использовать ощущение враждебной толпы себе на пользу — для мотивации».

Окампо утверждает, что фанаты, семья и команда «будут гордиться» его выступлением на ринге Ford Center во Фриско (США).

«Меня не волнует, что и кто говорит о мастерстве Спенса. Я сосредоточен на том, чтобы показать своё умение и максимально выложиться в ринге. Нужно использовать дистанцию? У меня есть нужная для этого антропометрия со скиллами, и я умею их применить. Нужно подраться вблизи? Тоже не дурак. Задача — выступить умно. Эррол крут, и мне нужно быть на пике формы. Что ж, 16 июня все увидят, из какого теста я сделан. Прогнозирую классную битву», — цитирует Карлоса Fightnews.com.

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