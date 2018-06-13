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Тренер Головкина подверг критике решение IBF лишить боксера титула
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Тренер Головкина подверг критике решение IBF лишить боксера титула 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес раскритиковал IBF. Организация лишила Головкина титула чемпиона мира в среднем весе.
— Порой у организаций есть повестка дня, и им нужно принимать во внимание, что есть молодой парень, который может сделать нечто историческое в будущем, — цитирует sports.kz Санчеса. — Возможно, они не понимают, что происходит. Если раньше Бернард Хопкинс был объединенным чемпионом, тогда думали, что это неважно. Сегодня же быть объединенным чемпионом очень важно. Думаю, организации должны принимать во внимание это и относиться более снисходительно. В таких ситуациях главные пояса должны оставлять право за боксером.
Напомним, у Геннадия Головкина остались пояса WBA Super, WBC и IBO.
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