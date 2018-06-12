Боксер Уайлдер согласился провести бой с Джошуа в Великобритании до конца года 

Американский боксер Деонтей Уайлдер согласился на проведение боя с британцем Энтони Джошуа, сообщает ТАСС.
По информации ESPN, поединок состоится в Великобритании до конца 2018 года.
"Предложение $50 млн для него за бой со мной в США все еще доступно. Сегодня я даже согласился на их условия — драться с Джошуа в Великобритании", — написал Уайлдер в своем твиттере.
Ранее британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Джошуа, рассказал о сложностях в переговорах по поводу проведения боя своего подопечного и российского спортсмена Александра Поветкина.