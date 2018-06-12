Боксер Уайлдер согласился провести бой с Джошуа в Великобритании до конца года

По информации ESPN, поединок состоится в Великобритании до конца 2018 года.

"Предложение $50 млн для него за бой со мной в США все еще доступно. Сегодня я даже согласился на их условия — драться с Джошуа в Великобритании", — написал Уайлдер в своем твиттере.