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Боксер Уайлдер согласился провести бой с Джошуа в Великобритании до конца года
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Боксер Уайлдер согласился провести бой с Джошуа в Великобритании до конца года 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Американский боксер Деонтей Уайлдер согласился на проведение боя с британцем Энтони Джошуа, сообщает ТАСС.
По информации ESPN, поединок состоится в Великобритании до конца 2018 года.
"Предложение $50 млн для него за бой со мной в США все еще доступно. Сегодня я даже согласился на их условия — драться с Джошуа в Великобритании", — написал Уайлдер в своем твиттере.
Ранее британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Джошуа, рассказал о сложностях в переговорах по поводу проведения боя своего подопечного и российского спортсмена Александра Поветкина.
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