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Воздушный бой из кабины МиГ-29: видео
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Воздушный бой из кабины МиГ-29: видео 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Хотели бы увидеть, как выглядит реальный воздушный бой двух асов? Минобороны РФ щедро поделилось видеосъемкой учений, проходящих в Курской области. В учениях приняли участие экипажи МиГ-29СМТ, Су-30СМ и Су-34, а один из пилотов снимал все происходящее двумя камерами.
Одна камера была установлена на фонаре кабины, другая же крепилась непосредственно к шлемофону пилота. Экипажи отрабатывали нанесение ударов по групповым целям и воздушный бой с несколькими противниками.
Кроме того, летчики выполнили и несколько элементов группового пилотажа. Горизонтальные бочки, Петля Нестерова, Горки — просто дух захватывает!
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