С миру по нитке: Димитренко близок к титульному бою, Ортис бросил вызов Фьюри

— По сообщению BoxingScene, разрешились споры между промоутерскими компаниями Sampson Boxing Сэмпсона Левковица и Top Rank Promotions Боба Арума касаемо чемпиона WBC в весе до 76,2 кг американца Давида Бенавидеса (20-0, 17 КО). Как сообщил источнику Левковиц, Бенавидес остаётся в Sampson Boxing и даже вернул компании Top Rank $250 тысяч, которые получил как бонус за подписание контракта.

— По словам промоутера Фрэнка Уоррена (Queensberry Promotions), его подопечный, «временный» чемпион WBO в весе до 57,2 кг британец Карл Фрэмптон (25-1, 14 КО) в следующем поединке 18 августа в Белфасте (Великобритания) не встретится с чемпионом IBF, соотечественником Джошом Уоррингтоном (27-0, 6 КО). Тем не менее, Уоррингтон и Фрэмптон встретятся до конца года, обещает промоутер.

— По словам промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions), следующим оппонентом супертяжа (свыше 90,7 кг) из США Брайанта Дженнингса (23-2, 13 КО) может стать камерунец Карлос Такам (35-4-1, 27 КО) или же непобеждённый американский проспект Джаррелл Миллер (21-0-1, 18 КО).

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— Представляющий ФРГ супертяж (свыше 90,7 кг) Александер Димитренко (41-3, 26 КО) может встретиться с Кубратом Пулевым (25-1, 13 КО) из Болгарии в финальном элиминаторе по версии IBF, сообщает RingPolska со ссылкой на «британские источники». Якобы бой состоится в августе в Чикаго (США).

— Кубинский супертяж (свыше 90,7 кг) Луис Ортис (28-1, 24 КО) посредством соцсетей пытается вытащить в ринг британца Тайсона Фьюри (26-0, 19 КО). «Как насчёт того, чтобы подраться с Кинг-Конгом? Да или нет?», — спросил Ортис у Фьюри посредством записи в twitter.

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