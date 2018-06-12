Роберт Гарсиа: Ломаченко и Майки в топе P4P, но Кроуфорд — номер один

Роберт Гарсиа, старший брат и тренер чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсии, поделился с ESNews мнением о положении дел в топ-10 рейтинга лучших боксёров независимо от весовой категории pound-for-pound.

« (Наоя) Иноуэ входит в десятку pound-for-pound, но он не первый. Кроуфорд — первый. Я не видел последнего боя, но то, что я читал, и что говорят люди — Хорн не выиграл и 10 секунд в этом бою. Канело не номер один Р4Р… Да, Ломаченко и Майки в топе, но я думаю Кроуфорд — номер один. Дионтэй Уайлдер? Не-е-ет, он не в паунде», — заявил Роберт.

Напомним, что следующий бой Майки Гарсиа проведёт 28 июля против Роберта Истера . Ломаченко 12 мая завоевал титул WBA в лёгком весе, нокаутировав в 10-м раунде Хорхе Линареса , а Кроуфорд успешно отбоксировал в минувшую субботу, остановив в 9-й трёхминутке Джеффа Хорна.

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