Ещё
Роберт Гарсиа: Ломаченко и Майки в топе P4P, но Кроуфорд — номер один
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роберт Гарсиа: Ломаченко и Майки в топе P4P, но Кроуфорд — номер один 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Роберт Гарсиа, старший брат и тренер чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсии, поделился с ESNews мнением о положении дел в топ-10 рейтинга лучших боксёров независимо от весовой категории pound-for-pound.
« (Наоя) Иноуэ входит в десятку pound-for-pound, но он не первый. Кроуфорд — первый. Я не видел последнего боя, но то, что я читал, и что говорят люди — Хорн не выиграл и 10 секунд в этом бою. Канело не номер один Р4Р… Да, Ломаченко и Майки в топе, но я думаю Кроуфорд — номер один. Дионтэй Уайлдер? Не-е-ет, он не в паунде», — заявил Роберт.
Напомним, что следующий бой Майки Гарсиа проведёт 28 июля против Роберта Истера. Ломаченко 12 мая завоевал титул WBA в лёгком весе, нокаутировав в 10-м раунде Хорхе Линареса, а Кроуфорд успешно отбоксировал в минувшую субботу, остановив в 9-й трёхминутке Джеффа Хорна.
Читайте также: Мэйуэзер нахваливает Кроуфорда: И так понятно, кто тут реальный лидер P4P  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Верь, да не завирайся Терри Флэнеган готовится покорять вторую категорию: фото с открытой тренировки Виталий Кличко, Эрик Моралес и Уинки Райт включены в Зал славы бокса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исход ЧМ в России предрешен86
Овечкин решил не возвращаться в Россию377
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА3
Футболист спас журналистку ударом ноги47
Медведева готовится покинуть Россию49
Видео
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:33
Моуринью сделал прогноз на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Аршавин назвал фаворитов ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Круче Роналду: Месси сводит Подмосковье с ума
Футбол Статьи
01:57
Смерть дочери известного горнолыжника потрясла Сеть
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение