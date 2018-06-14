Артур Бетербиев обжалует решение суда

Чемпион IBF в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев (12-0, 12 КО) планирует обжаловать решение суда — попытки чеченского боксёра разорвать контракт с промоутером Ивоном Мишелем (GYM Promotions) пока что завершились неудачей. Суд вынес вердикт, что контракт Бетербиева с GYM Promotions действителен до 2021 года.

По сообщению TVA Sports, уже сегодня Бетербиев подаст апелляцию на решение суда: «Бетербиев принял решение обжаловать вынесенное решение. Документы будут поданы в четверг. Со слов Бетербиева, дальнейшее сотрудничество с Мишелем является невозможным».

По слухам, Бетербиев готов завершить карьеру, если суд не удовлетворит его требования.

Напомним, в ноябре 2017 года россиянин завоевал вакантный титул IBF, нокаутировав в поздних раундах боксёра из ФРГ Энрико Кёллинга (26-2, 9 КО). С тех пор Бетербиев поединков не проводил.

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