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Гассиев может провести бой с Табити вместо Усика
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Гассиев может провести бой с Табити вместо Усика 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боксер Мурат Гассиев встретится с американцем Эндрю Табити вместо финального боя Всемирной боксерской суперсерии с украинцем Александром Усиком, сообщает BoxingTalk..
Отмечается, что причиной проведения промежуточной встречи стало недопонимание между командами Гассиева и Усика.
Изначально бой Гассиев — Усик должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, но поединок был отменен из-за травмы украинского спортсмена.
Поединок с Табити запланирован на 21 июля в России.
Ранее сообщалось, что боец UFC Карлос Кондит передумал завершать карьеру.
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