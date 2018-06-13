Гассиев может провести бой с Табити вместо Усика

Российский боксер Мурат Гассиев встретится с американцем Эндрю Табити вместо финального боя Всемирной боксерской суперсерии с украинцем Александром Усиком , сообщает BoxingTalk..

Отмечается, что причиной проведения промежуточной встречи стало недопонимание между командами Гассиева и Усика.

Изначально бой Гассиев — Усик должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, но поединок был отменен из-за травмы украинского спортсмена.

Поединок с Табити запланирован на 21 июля в России.

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