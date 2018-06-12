Александр Усик — Мурат Гассиев: Место встречи изменить можно?
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев рассказал, как обстоят дела с организацией поединка чемпиона мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурата Гассиева против украинца Александра Усика.
"Переговоры непростые, они идут непосредственно с руководством WBSS и учредителями, а не с самими боксерами. Надеемся, что в течение недели, максимум — двух, мы должны объявить, а боксеры все равно готовятся, независимо от того, где пройдет бой. Единственное — у нас идут тяжелые переговоры о месте проведения", — цитирует Кремлева агентство РИА «Новости».