Усик: готов сразиться с Гассиевым в любой точке мира

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжёлом весе Александр Усик отверг разговоры о том, что его финальный поединок Всемирной суперсерии бокса (WBSS) c Муратом Гассиевым может не состояться. По словам украинца, ради этой встречи он готов поехать в любую точку мира.

«Многие люди обеспокоены тем, что, как говорится в некоторых СМИ, бой с Муратом не состоится. Это всё ложь. Моя подготовка идеё, все в сборе. Это всё вранье, некоторые люди говорят, что я испугался. Я не из пугливых и мы готовимся. Вся проблема в том, что кто-то не может договориться о месте проведения боя. Начинают винить всех, в том числе и меня, и мою команду. Говорят, что мы куда-то не хотим ехать. Моя задача выходить в ринг и показывать качественный бокс. Мне без разницы где и когда боксировать. Мне нужен бой с Муратом. У него есть два пояса. У меня тоже есть два пояса, кроме того, на кону трофей имени Мухаммеда Али , потому поединок нужен и мне и Мурату. Остальное всё ложь.

Я готов ехать на этот бой в любую точку земного шара", — рассказал Усик во время прямого эфира на своей странице в «Инстаграме».