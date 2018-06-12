Джек Кулькай собрался дойти до Головкина к 2019 году: пока, говорит, «не готов»

Проживающий в США эквадорец с немецким паспортом Джек Кулькай (23-3, 11 КО) нацелился на поединок с лидером среднего веса (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО). Об этом он заявил в комментарии таблоиду Bild после субботней досрочной победы над испанским джорнименом Адасатом Родригесом.

«Это не самая громкая победа, но большой шаг для меня, — Джек едва не повторил знаменитую цитату астронавта Нила Армстронга на Луне, и добавил: — Всё это должно дойти до боя против Головкина. Но только в следующем году. К нему нужно быть готовым, я же пока не готов».

9 июня 2018 года Кулькай прошёл Родригеса техническим нокаутом в 6-м раунде и завоевал второстепенный евротитул — пояс чемпиона ЕС по версии EBU.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кулькай-Родригес

В 2015—2017 годах Джек владел титулом «временного» чемпиона WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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