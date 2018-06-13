Журнал The Ring отобрал титул у Сауля Альвареса

Мексиканец Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) больше не является обладателем престижного пояса по версии журнала The Ring.

Причина принятого решения — два кряду проваленных допинг-теста мексиканцем. Напомним, в феврале в пробах Альвареса был выявлен запрещённый препарат кленбутерол.

Издатель журнала Стефен Фридмэн так прокомментировал принятое решение: «После более тщательного изучения вопроса, после того, как мы обсудили с коллегами прошлую и текущую политику журнала в отношении проваленных допинг-тестов, после того, как мы провели ряд совещаний с специалистами, которые работали в журнале раньше, до нас, мы пришли к решению лишить Альвареса титула по версии журнала The Ring».

«Я, как и многие другие, верим в то, что Альварес не принимал осознанно запрещённые препараты, но имеющиеся у нас на руках доказательства не могут считаться убедительными, однозначными. Учитывая решение Атлетической комиссии штата Невада временно отстранить боксёра от выступлений, мы приняли решение лишить Альвареса титула. Мы считаем, что наша политика по поводу запрещённых препаратов устарела — мы собираемся при помощи экспертов разработать новую, более качественную и надёжную», — цитирует Фридмэна Ring TV.

«В сентябре, после того, как временное отстранение Альвареса завершится, мы рассмотрим вопрос о возвращении боксёра в рейтинги среднего веса и, возможно, в рейтинг P4P», — говорится в обращении читателям.

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