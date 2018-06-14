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Менеджер Бивола: Никакого контракта с Херном мы не подписывали
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Менеджер Бивола: Никакого контракта с Херном мы не подписывали 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в весе до 79,4 кг россиянина Дмитрия Бивола (13-0, 11 КО) обратился к BoxingTalk — напомним, вчера ресурс дал информацию о том, что Бивол якобы будет выступать на онлайн-стримминге DAZN в шоу промоутера Эдди Херна (Matchroom USA).
Источник опубликовал заявление менеджера: «4 августа Дмитрий будет драться на НВО (против боксёра из Малави Айзека Чилембы). Мы действительно работаем с Эдди Херном, но по другому вопросу — ведём переговоры о поединке между (чемпионом WBA Super, IBF, WBO в хэвивейте) Энтони Джошуа и (обязательным претендентом) Александром Поветкиным. На этом точка. Никаких переговоров с Биволом нет».
BoxingTalk утверждает, что впервые об интересе Херна к Биволу услышал на прошлой неделе и отмечает, что по-прежнему верит в надёжность своих источников.
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