Менеджер Бивола: Никакого контракта с Херном мы не подписывали

Источник опубликовал заявление менеджера: «4 августа Дмитрий будет драться на НВО (против боксёра из Малави Айзека Чилембы). Мы действительно работаем с Эдди Херном, но по другому вопросу — ведём переговоры о поединке между (чемпионом WBA Super, IBF, WBO в хэвивейте) Энтони Джошуа и (обязательным претендентом) Александром Поветкиным. На этом точка. Никаких переговоров с Биволом нет».

BoxingTalk утверждает, что впервые об интересе Херна к Биволу услышал на прошлой неделе и отмечает, что по-прежнему верит в надёжность своих источников.

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