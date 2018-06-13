Проект на миллиард: Дмитрий Бивол будет выступать в шоу Эдди Херна — СМИ

По сообщению BoxingTalk, чемпион WBA в весе до 79,4 кг россиянин Дмитрий Бивол (13-0, 11 КО) подписал контракт с промоутером Эдди Херном (Matchroom Boxing / Matchroom USA) и будет выступать на онлайн-стримминге DAZN.

Тем не менее, запланированная ранее на 4 августа в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) защита титула состоится — Бивол проведёт бой с африканцем Айзеком Чилембой (25-5-2, 10 КО). Транслировать событие будет телеканал НВО. Также в рамках шоу чемпион WBO в весе до 79,4 кг Сергей Ковалёв (32-2-1, 28 КО) встретится с небитым колумбийцем Элейдером Альваресом (23-0, 11 КО).

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Напомним, ранее в НВО планировали свести в очной объединительной схватке Ковалёва и Бивола.

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