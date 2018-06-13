Ещё
Проект на миллиард: Дмитрий Бивол будет выступать в шоу Эдди Херна — СМИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проект на миллиард: Дмитрий Бивол будет выступать в шоу Эдди Херна — СМИ 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
По сообщению BoxingTalk, чемпион WBA в весе до 79,4 кг россиянин Дмитрий Бивол (13-0, 11 КО) подписал контракт с промоутером Эдди Херном (Matchroom Boxing / Matchroom USA) и будет выступать на онлайн-стримминге DAZN.
Тем не менее, запланированная ранее на 4 августа в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) защита титула состоится — Бивол проведёт бой с африканцем Айзеком Чилембой (25-5-2, 10 КО). Транслировать событие будет телеканал НВО. Также в рамках шоу чемпион WBO в весе до 79,4 кг Сергей Ковалёв (32-2-1, 28 КО) встретится с небитым колумбийцем Элейдером Альваресом (23-0, 11 КО).
Читайте также: Дмитрий Бивол — о бое Ковалёва и Альвареса
Напомним, ранее в НВО планировали свести в очной объединительной схватке Ковалёва и Бивола.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Арум сказал, сколько Уайлдеру должны заплатить за гостевой бой с Джошуа СМИ: Вместо Усика Гассиев подерётся с небитым американцем Видео боя: Теренс Кроуфорд — Джефф Хорн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены123
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова45
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне28
Роскошная Мисс Мундиаль 201818
Слепакова попросили извиниться перед Кадыровым391
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение