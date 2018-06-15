Проект на миллиард: Херн — о ситуации с подписанием Бивола, Гарсии и Хёрда

Британский промоутер Эдди Херн работает над поиском топ-бойцов — уже в сентябре его промоутерской компании Matchroom USA предстоит поставить первое шоу на онлайн-стримминге DAZN.

Кроме ранее упоминавшегося в списке Херна чемпиона WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) американца Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) в последнее время ведутся разговоры о подписании промоутером российского чемпиона WBA в весе до 79,4 кг Дмитрия Бивола (13-0, 11 КО). В интервью IFL TV Херн также сообщил и об интересе к чемпиону WBA Super/IBF в весе до 69,9 кг Джарретту Хёрду (22-0, 15 КО) из США.

«У Бивола на 4 августа запланирован бой (с Айзеком Чилемба ) на телеканале НВО. Давайте сперва дождёмся боя, а потом посмотрим, что произойдёт дальше. Примерно то же самое и у Гарсии. У него на 28 июля запланирован (объединительный) бой (с чемпионом IBF Робертом Истером ). А потом планируем, что он выступит в нашем шоу в ноябре. Также веду переговоры и с Хёрдом», — сообщил промоутер.

По словам Херна, сегодня DAZN анонсирует ещё одну масштабную сделку в боксе — предположительно, стримминг будет транслировать популярный турнир Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS).

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