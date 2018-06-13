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Габил Мамедов взял Кубок президента Республики Казахстан
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Габил Мамедов взял Кубок президента Республики Казахстан 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
На днях в Астане прошел престижный международный турнир по боксу с участием 15 спортсменов из разных стран мира. Лучшим среди них стал оренбуржец Габил Мамедов.
Россию на соревнованиях представляли 9 боксеров. Наши спортсмены выиграли пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые. «Золото» взял оренбургский боксер.
Габил Мамедов стал лучшим в боях с боксерами из Швеции, Монголии и Туркменистана. В заключительной схватке он сошелся на ринге с представителем Узбекистана Шункором Абдурасуловым. Оренбуржец обыграл соперника и стал чемпионом Кубка президента Республики Казахстан.
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