Габил Мамедов взял Кубок президента Республики Казахстан

На днях в Астане прошел престижный международный турнир по боксу с участием 15 спортсменов из разных стран мира. Лучшим среди них стал оренбуржец Габил Мамедов

Россию на соревнованиях представляли 9 боксеров. Наши спортсмены выиграли пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые. «Золото» взял оренбургский боксер.

Габил Мамедов стал лучшим в боях с боксерами из Швеции, Монголии и Туркменистана. В заключительной схватке он сошелся на ринге с представителем Узбекистана Шункором Абдурасуловым. Оренбуржец обыграл соперника и стал чемпионом Кубка президента Республики Казахстан.