Героиня Олимпиады в Рио из Златоуста уступила «золото» на Чемпионате Европы

Боксёрша из Златоуста Анастасия Белякова уступила в финале Чемпионата Европы, проходящем в Софии.

В столице Болгарии Белякова провела четыре поединка в весе до 60 кг. На пути в финал она победила датчанку Дитте Фростхольм, белоруску Аллу Яршевич и болгарку Денницу Йорданову. В решающем бою представительница Челябинской области проиграла 37-летней Мире Поткинен из Финляндии.

Тем не менее, сборная России стала первой в командном зачёте. На её счету три «золота», четыре «серебра» и три «бронзы». По количеству наград она опередила Болгария (3-1-2) и Финляндию (2-0-0).

«Это первое поражение 25-летней Анастасии Беляковой после серьезной травмы локтя, полученной в полуфинальном бою на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро с француженкой Эстель Моссели, — отметил пресс-атташе Челябинской федерации бокса Валерий Китченко, — Вторую «бронзу» в этой категории тогда получила Мира Поткинен, которая стала первым в истории финского женского бокса призером Олимпиады».

В поединке с Эстель Моссели российская спортсменка получила вывих локтевого сустава, и стала только бронзовым призером Олимпиады.