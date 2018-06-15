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Героиня Олимпиады в Рио из Златоуста уступила «золото» на Чемпионате Европы
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Героиня Олимпиады в Рио из Златоуста уступила «золото» на Чемпионате Европы 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Боксёрша из Златоуста Анастасия Белякова уступила в финале Чемпионата Европы, проходящем в Софии.
В столице Болгарии Белякова провела четыре поединка в весе до 60 кг. На пути в финал она победила датчанку Дитте Фростхольм, белоруску Аллу Яршевич и болгарку Денницу Йорданову. В решающем бою представительница Челябинской области проиграла 37-летней Мире Поткинен из Финляндии.
Тем не менее, сборная России стала первой в командном зачёте. На её счету три «золота», четыре «серебра» и три «бронзы». По количеству наград она опередила Болгария (3-1-2) и Финляндию (2-0-0).
«Это первое поражение 25-летней Анастасии Беляковой после серьезной травмы локтя, полученной в полуфинальном бою на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро с француженкой Эстель Моссели, — отметил пресс-атташе Челябинской федерации бокса Валерий Китченко, — Вторую «бронзу» в этой категории тогда получила Мира Поткинен, которая стала первым в истории финского женского бокса призером Олимпиады».
В поединке с Эстель Моссели российская спортсменка получила вывих локтевого сустава, и стала только бронзовым призером Олимпиады.
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