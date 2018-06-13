Сверкнула финка: Анастасия Белякова выиграла серебро чемпионата Европы по боксу

Анастасия Белякова из Челябинской области привезла из Болгарии серебряную медаль с чемпионата Европы по боксу. В Софии девушка провела четыре боя в весе до 60 килограммов и в финале уступила 37-летней финке Мире Поткинен.

Анастасия провела три блестящих боя, уступив сопернице лишь в финале

Финальный бой был непростым

— Анастасия одолела датчанку Дитте Фростхолм со счетом 5:0, Аллу Яршевич из Беларуси (3:2) и болгарку Деницу Йорданову (5:0). Но в решающем поединке, к сожалению, не смогла завоевать золото, — рассказал пресс-атташе Федерации бокса Челябинской области Валерий Китченко. — По итогам чемпионата сборная России победила в общекомандном зачёте с тремя золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями, опередив дружины Болгарии (3–1–2) и Финляндии (2–0–0).

Победу в итоге вырвала спортсменка из Финляндии

Анастасия Белякова привезла с чемпионата Европы по боксу серебро

Российская сборная победила в общекомандном зачете

В конце марта Анастасия Белякова защитила титул чемпионки страны по женскому боксу. На соревнованиях в Улан-Удэ она обеспечила участие в чемпионате Европы. В 2016 году девушка взяла бронзу Олимпиады в Рио-де-Жанейро.