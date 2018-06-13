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Хукер победил Фленагана и завоевал пояс WBO
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Хукер победил Фленагана и завоевал пояс WBO
Спорт-Экспресс
1 час назад
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Американский боксер
Морис Хукер
победил британца Терри Фленагана в Манчестере. Бой завершился в 12-ти раундах решением судей — 115:113, 111:117, 117:111.
Хукер завоевал чемпионский пояс WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
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