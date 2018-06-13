Чурбанов 15 сентября проведет повторный бой за титул чемпиона Европы WBO

31-летний чемпион России по боксу среди профессионалов в первом среднем весе (до 69,75 кг), тюменец Максим Чурбанов проведет повторный бой 15 сентября за титул чемпиона Европы World Boxing Organisation (WBO) во первом полусреднем весе (63,503 кг) против не имеющего поражений 28-летнего турецкого боксера Фатиха Келеша. Первый бой этих соперников состоялся 19 мая в турецком Трабзоне и был признан не состоявшимся.

После непреднамеренного столкновения головами тогда Максим получил сильное рассечение. Бой был остановлен и по правилам WBO признан не состоявшимся.

— Турецкая сторона выплатила гонорары боксерам в полном объеме и сама вышла с предложением проведения повторной встречи. Мы без колебаний согласились. В новом контракте оговорено, что Чурбанов может проводить бои только до 10 июля, после этой даты до 15 сентября ему боксировать запрещено. Сейчас согласовываем финальные условия контракта", — рассказал менеджер российского боксера Зяки Юнисов. — Пока еще ведутся переговоры об окончательном месте проведения боя либо в Турции, либо в Германии.