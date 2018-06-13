Ещё
Максим Чурбанов проведёт повторный бой за титул чемпиона Европы по версии WBO
Далее:
Читайте также:
Ещё

Максим Чурбанов проведёт повторный бой за титул чемпиона Европы по версии WBO 

Чемпионат.com 1 час назад
Чемпион России по боксу в первом среднем весе Максим Чурбанов (8-3-1) проведёт повторный бой за титул чемпиона Европы World Boxing Organisation (WBO) во первом полусреднем весе (63,503 кг) против не имеющего поражений 28-летнего турецкого боксёра Фатиха Келеша (10-0-1, 5КО). Первый их бой был признан несостоявшимся — после непреднамеренного столкновения головами тогда Максим получил сильное рассечение.
«Турецкая сторона выплатила гонорары боксерам в полном объеме и сама вышла с предложением проведения повторной встречи. Мы без колебаний согласились. В новом контракте оговорено, что Чурбанов может проводить бои только до 10 июля, после этой даты до 15 сентября ему боксировать запрещено. Сейчас согласовываем финальные условия контракта. Пока еще ведутся переговоры об окончательном месте проведения боя либо в Турции, либо в Германии», — подчеркнул менеджер Чурбанова Зяки Юнисов.
Чемпионат.com: последние новости
Санта Крус и Марес провели дуэль взглядов Ортис вызвал на бой Т. Фьюри Бетербиев проиграл суд и не сумел разорвать контракт с промоутерской компанией
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены485
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей127
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами423
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова86
В НХЛ отказались от Ковальчука
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение