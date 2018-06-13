Максим Чурбанов проведёт повторный бой за титул чемпиона Европы по версии WBO

Чемпион России по боксу в первом среднем весе Максим Чурбанов (8-3-1) проведёт повторный бой за титул чемпиона Европы World Boxing Organisation (WBO) во первом полусреднем весе (63,503 кг) против не имеющего поражений 28-летнего турецкого боксёра Фатиха Келеша (10-0-1, 5КО). Первый их бой был признан несостоявшимся — после непреднамеренного столкновения головами тогда Максим получил сильное рассечение.

«Турецкая сторона выплатила гонорары боксерам в полном объеме и сама вышла с предложением проведения повторной встречи. Мы без колебаний согласились. В новом контракте оговорено, что Чурбанов может проводить бои только до 10 июля, после этой даты до 15 сентября ему боксировать запрещено. Сейчас согласовываем финальные условия контракта. Пока еще ведутся переговоры об окончательном месте проведения боя либо в Турции, либо в Германии», — подчеркнул менеджер Чурбанова Зяки Юнисов.