M-1 Challenge 94: Исмагулов защитил титул, Дамковский сломал руку

В Оренбурге завершился турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 94. Главным его событием был титульный поединок в лёгком весе между чемпионом организации Дамиром Исмагуловым и претендентом в лице Артёма Дамковского.

К сожалению, для болельщиков, встреча продлилась недолго. Уже на четвёртой минуте первого раунда Дамковский, пытаясь атаковать Исмагулова, сломал руку и вынужден был отказаться от продолжения боя. Таким образом, рефери не оставалось ничего другого, кроме как присудить победу Исмагулову.