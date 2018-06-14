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Чемпион готовится к третьей защите: фото из зала Мигеля Берчельта
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Чемпион готовится к третьей защите: фото из зала Мигеля Берчельта 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBС во втором полулёгком весе (до 59 кг) мексиканец Мигель Берчельт (33-1, 29 КО) готовится к добровольной защите против аргентинского экс-чемпиона на категорию ниже Джонатана Виктора Барруша (41-5-1, 22 КО), которая состоится 23 июня в Мериде (Мексика).
Для Мигеля это будет третья защита звания, которое он завоевал в январе прошлого года, остановив (КО 11) Франсиско Варгаса.
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Фото: BoxingScene
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