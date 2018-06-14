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Виталий Кличко: «Льюис обещал мне реванш, но его отговорила мама»
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Виталий Кличко: «Льюис обещал мне реванш, но его отговорила мама» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Мэр Киева, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко, вошедший в Зале славы бокса, сообщил, что британец Леннокс Льюис обещал ему бой-реванш. По словам Кличко, бой так и не состоялся из-за мамы Льюиса.
Напомним, что боксеры встречались в 2003 году. В 6-м раунде Льюис провел мощный апперкот, который очень сильно потряс Виталия. Из-за сильного рассечения в перерыве между 6-м и 7-м раундами бой остановили и Льюису присудили победу техническим нокаутом.
— После того боя Льюис пообещал, что будет рематч. Я очень рад, что мне посчастливилось драться с великим чемпионом, каким был Льюис, — цитирует Кличко ringtv.com. — Я показал свой уровень и считаю, что победил его, однако судьи остановили бой. Тогда после боя Льюис сказал не беспокоиться, потому что мы снова встретимся на ринге.
Леннокс затем пригласил меня в свой офис в Лондоне, чтобы подписать контракт на следующий бой. Он сказал, чтобы я не приводил юристов и промоутеров, чтобы мы сами решили все вопросы. Я приехал в его офис и был удивлн, когда увидел там его маму. Два часа мы обсуждали бой, его мама не сказала ни слова. Но она пристально наблюдала за мной. Было видно, что она мудрая женщина. Затем я уехал, потом мне позвонил Леннокс и извинился, сказав, что боя не будет.
Его маме я не понравился, она отговорила его от боя. Конечно, я был расстроен, но я все равно благодарен Льюису, что у меня был шанс боксировать с лучшим соперником в моей карьере.
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