Майк Тайсон знает, кто победит в бою Дионтэя Уайлдера и Фьюри

В потенциальном противостоянии нынешнего американского топ-супертяжеловеса (свыше 90,7 кг) Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (26-0, 19 КО) победит тот, который мало что показал в бою-возвращении на прошлой неделе, а именно — британский «Цыганский принц».

Такое неожиданное мнение в эфира радио Sirius XM Boxing озвучил легендарный Майк Тайсон

«Мне нравится Фьюри. Думаю, он может побить Уайлдера, — заявил бывший нокаутёр. — Дионтэй просто «заточен» под Фьюри, понимаете? Тайсон очень неудобный, а Уайлдер не привык к боям с такими ребятами. Да и с настолько крупными тоже».

Читайте также: Уайлдер заявил, что нокаутировал бы Тайсона–1986, Льюис ухмыльнулся

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.