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Майк Тайсон знает, кто победит в бою Дионтэя Уайлдера и Фьюри
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Майк Тайсон знает, кто победит в бою Дионтэя Уайлдера и Фьюри 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
В потенциальном противостоянии нынешнего американского топ-супертяжеловеса (свыше 90,7 кг) Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (26-0, 19 КО) победит тот, который мало что показал в бою-возвращении на прошлой неделе, а именно — британский «Цыганский принц».
Такое неожиданное мнение в эфира радио Sirius XM Boxing озвучил легендарный Майк Тайсон.
«Мне нравится Фьюри. Думаю, он может побить Уайлдера, — заявил бывший нокаутёр. — Дионтэй просто «заточен» под Фьюри, понимаете? Тайсон очень неудобный, а Уайлдер не привык к боям с такими ребятами. Да и с настолько крупными тоже».
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