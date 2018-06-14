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Не ждите, что Фьюри перейдёт к более вменяемым соперникам — Херн
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Не ждите, что Фьюри перейдёт к более вменяемым соперникам — Херн 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Если бы экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО) подписал контракт не с Фрэнком Уорреном, а с его конкурентом на местном промоутерском рынке Эдди Херном, то в бою-возвращении он сразился бы с американцем Трэвисом Кауффманом (32-2, 23 KO). Об этом каналу IFL TV рассказал Херн, поведав о предложенном «Цыганскому принцу» графике боёв.
«Когда мы общались по поводу возможного контракта, я сказал ему — окей, я понимаю, что тебе для начала нужен какой-то проходнячок, и предложил бой с Кауффманом, за которым последовали бы встречи с Тони Беллью, Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа. Таким был мой план. Это принесло бы ему £30 млн Но Фьюри заявил, что с ребятами уровня Трэвиса он не хочет драться по меньшей мере четыре боя. Как по мне, это убьёт его авторитет и снизит ценник», — сказал Херн.
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Эдди качает головой по поводу избрания Сефера Сефери в качестве противника для камбэка Тайсона. Херн считает, что нельзя бахвалиться, какой ты небитый чемпион, и как выйдешь в первом же бою против Джошуа или Уайлдера, а затем драться с Сефери.
«Не ждите, что его следующие несколько противников будут лучше», — сказал промоутер.
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