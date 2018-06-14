Василий Ломаченко не сможет выдержать мощь Майки Гарсии — тренер

Роберт Гарсиа, старший брат и тренер чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсии (38-0, 30 КО), поделился с агентством ESNews мнением о Василии Ломаченко Хорхе Линаресе , сравнив их со своим братом.

Напомним, что 12 мая Ломаченко поднялся в лёгкий вес и отобрал титул чемпиона мира по версии WBA в Линареса, нокаутировав его в 10-м раунде.

— Что такого сделал Линарес, что дало ему возможность быть настолько успешным в бою с Ломаченко? Такого, что не делали ранее другие бойцы?

— Линарес был габаритнее. Он выбрасывал довольно успешные удары и комбинации, просто сделал недостаточно. Может, конечно, и Ломаченко так хорош, что не давал ему возможности что-то делать. Это был очень хороший бой.

— Говорил ли Биг Джи (отец Роберта и Майки Гарсии) что-нибудь о бое Майки с Ломаченко? Хочет ли он этого боя?

— Мой отец говорил, что если Ломаченко побил Линареса, как побил и других боксеров, то мы должны быть осторожны. Ломаченко был в нокдауне. Линарес иногда доносил успешные удары, но если бы это был бой с Майки, то Ломаченко не смог бы выдержать его мощь. Ты знаешь, это же основа. Мы знаем, что Майки более силён, чем Линарес. Он бьёт намного сильнее, у него лучше джеб и хорошая работа ног. Между Майки и Линаресом существует большая разница. Этот бой не будет лёгким ни для Ломаченко, ни для Майки, потому что Ломаченко большой мастер и много чего умеет. Это будет очень, очень хороший бой. И это бой, который должен состояться.

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