Серебряный призёр Олимпиады Джо Джойс быстро «убрал» хорвата Бакурина

Лондон, Англия. Серебряный призёр Олимпиады-2016 в супертяжёлом весе 32-летний британец Джо Джойс (5-0, 5 КО) менее чем за раунд управился с опытным хорватским джорнименом Ивицей Бакурином (30-14-1, 19 КО), который вышел на замену африканцу Лартею буквально накануне поединка.

В середине стартового отрезка боя Джойс парой хуков с обеих рук зацепил макушку пригибавшегося соперника, и Бакурин упал на четвереньки, апеллируя к рефери, что удары пришлись по затылку. Продолжать хорват явно не собирался, и рефери спокойно отсчитал ему до 10-ти.

Напомним, что предыдущий выход Джо в ринг состоялся 5 мая. Тогда он во втором раунде остановил ямайца Ленроя Томаса.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Джойс-Бакурин (появится с минуты на минуту)

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