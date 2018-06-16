Кроуфорд: Спенс просто убьёт Окампо 

Сегодня, 16 июня, во Фриско (штат Техас, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча между чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBF Эрролом Спенсом и официальным претендентом на титул Карлосом Окампо. Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд подчеркнул, что судя по тем боям Окампо, котоые он видел, победу должен одержать Эррол Спенс.
«Посмотрел бои Окампо на YouTube. Позвольте сказать вам кое-что — Спенс его просто убьёт», — написал в своём «твиттере» Теренс Кроуфорд.