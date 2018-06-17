Спенс хочет встречи с победителем боя Д. Гарсия — Портер

После досрочной победы над Карлосом Окампо чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс намерен провести объединительный бой. Об этом американец рассказал после успешного поединка с мексиканцем.