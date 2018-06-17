После досрочной победы над Карлосом Окампо чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс намерен провести объединительный бой. Об этом американец рассказал после успешного поединка с мексиканцем.
«Я хочу драться с лучшими. Дэнни Гарсия и Шон Портер подерутся за пояс по версии WBC и я определённо хочу объединительной встречи с победителем этого боя. У нас с ними тот же самый менеджмент и та же самая телевизионная сеть. Так почему бы нам не организовать поединок? Я хочу получить эту встречу в тот самый момент, как только она станет возможной», — приводит слова Спенса RingTV.