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Спенс и Окампо показали почти равный вес
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Спенс и Окампо показали почти равный вес 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
16 июня во Фриско (штат Техас, США) состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого вторую защиту титула будет проводить чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе, американец Эррол Спенс (23-0, 20 КО). Его соперником станет небитый мексиканец Карлос Окампо (22-0, 13 КО).
В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Спенс оказался немного тяжелее соперника. Американец показал на весах 66,5 кг, в то время как вес мексиканца составил 66,4 кг.
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Эррол Спенс-младший, Дамир Исмагулов, Люк Барнатт — в грядущие выходные. Прайс опубликовал видео с тренировок, намекнув на бой с Фьюри Бетербиев проиграл суд и не сумел разорвать контракт с промоутерской компанией
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