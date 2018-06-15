Спенс и Окампо показали почти равный вес

16 июня во Фриско (штат Техас, США) состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого вторую защиту титула будет проводить чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе, американец Эррол Спенс (23-0, 20 КО). Его соперником станет небитый мексиканец Карлос Окампо (22-0, 13 КО).

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Спенс оказался немного тяжелее соперника. Американец показал на весах 66,5 кг, в то время как вес мексиканца составил 66,4 кг.