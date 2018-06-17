Спенс нокаутировал Окампо и сохранил титул чемпиона мира

В ночь с 16 на 17 июня во Фриско (штат Техас, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча между чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (24-0, 21 КО) и официальным претендентом в лице Карлосом Окампо (22-1, 13 КО).

Конкурентного противостояния не получилось. В первом же раунде бойцы пошли в размен жёсткими ударами, в ходе которого Спенс провёл точный и акцентированный удар слева по корпусу соперника. Окампо оказался на настиле и продолжить бой не сумел. Таким образом, рефери зафиксировал победу Спенса нокаутом.

Это была уже вторая успешная защита титула для американца.