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Спенс нокаутировал Окампо и сохранил титул чемпиона мира
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Спенс нокаутировал Окампо и сохранил титул чемпиона мира 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В ночь с 16 на 17 июня во Фриско (штат Техас, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча между чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (24-0, 21 КО) и официальным претендентом в лице Карлосом Окампо (22-1, 13 КО).
Конкурентного противостояния не получилось. В первом же раунде бойцы пошли в размен жёсткими ударами, в ходе которого Спенс провёл точный и акцентированный удар слева по корпусу соперника. Окампо оказался на настиле и продолжить бой не сумел. Таким образом, рефери зафиксировал победу Спенса нокаутом.
Это была уже вторая успешная защита титула для американца.
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