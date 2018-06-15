Я бы убил Брука, если бы не сломал ему глазницу — интервью Эррола Спенса

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (23-0, 20 KO) в преддверии обязательной защиты титула в поединке против мексиканского претендента Карлоса Окампо, которая станет главным событием вечера бокса 16 июня во Фриско (США), дал интервью каналу Showtime, ответив на вопросы о детстве, становлении и целях в боксе. vRINGe.com предлагает вашему вниманию перевод этой беседы.

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— Итак, мы в городе Десото, штат Техас, — месте где вы учились. Какие воспоминания у вас об этом месте?

— Это было потрясающе, особенно американский футбол. Я учился в школе с известными игроками, а теперь они хотят посещать мои бои и желают мне всего хорошего. Для меня это много значит.

— Когда вы поняли, что нужно выбрать бокс?

— Наступил момент, когда я стал действительно хорош в боксе. Я выигрывал чемпионаты, титулы, стал чемпионом США. Мне говорили, что я прошёл на Олимпийские игры и должен продолжать заниматься боксом. Я чувствовал, что это в моих силах, и решил завязать с футболом, чтобы полностью посвятить себя боксу. Думаю, что поступил правильно.

— Я того же мнения. А как насчёт ваших друзей? Они пытались убедить вас не покидать футбол?

— Много моих друзей увлекались боксом. Большая часть из них начинали со мной, но я остался единственным, кто продолжает боксировать. Спасибо моему отцу, который подталкивал, воодушевлял и мотивировал меня продолжать заниматься боксом. Это было очень важно.

— Какие вещи, которые вы изучили здесь, помогли вам добраться до того места, где вы находитесь сейчас?

— Я думаю, что это дисциплина, выполнение необходимой работы, пребывание в боксёрской среде, а также различные личные вещи. Чтобы быть в боксе, нужно иметь сумасшедшие характеристики и личность, а также знать, как со всем этим управляться.

— Как вы изменились с тех пор, как стали чемпионом мира?

— Я не слишком сильно изменился. Конечно, с возрастом я стал более зрелым и серьёзным. Единственная вещь — это то, что я стал более голоден к победам. Раньше у меня была мечта, и он была далеко от меня. Сейчас же она прямо передо мной. У меня уже есть один пояс, и я хочу стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. У меня будет возможность драться с другими чемпионами, и теперь я вижу свою мечту более ясно.

— По-моему, Марвин Хаглер говорил о разнице между тем, когда вы чемпион мира и не чемпион мира: «Сложно оставаться мотивированным, когда ты чемпион мира». Вы же возвращаетесь в школу Десото, для того чтобы побегать и потренироваться. Вы — чемпион мира, но всё ещё возвращаетесь к своим истокам.

— Для меня это несложно, потому что я поставил свои цели и мечты очень высоко. У меня другая мотивация. Для одних боксёров мотивация — деньги, для меня же моя мотивация и мои мечты намного больше. Я хочу позаботится о своей семье и своих потребностях, но мои главные цели и мечты — стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе, стать лучшим в истории и стать легендой в этом спорте. Я хочу, чтобы мое имя упоминалось с такими именами, как Шугар Рэй Леонард, Марвин Хаглер, Флойд Мэйуэзер и т.п. Я буду продолжать тяжело тренироваться, буду и дальше сосредоточенным, преданным и голодным к победам.

— Вас беспокоят ваши критики? Некоторые говорят о хороших победах над Келлом Бруком, Ламонтом Питерсоном, но находят изъяны в том, что Келл Брук уже не тот после боя с Головкиным, что Ламонт Питерсон уже не в расцвете сил. Критики всегда находят зацепку в том, что Эррол Спенс на самом деле не так хорош.

— Это меня вообще не беспокоит. Многие говорили, что я бы убил Брука, если бы не сломал ему глазницу. Я всё ещё считаю Келла Брука одним из лучших бойцов. Ламонт? Он всегда в форме и выдаёт мощные бои. Критики должны же что-то говорить. Я иногда соглашаюсь с ними, будь критика приятна или неприятна мне.

— Когда вы сидели в своём классе, здесь, в Десото, и думали о своём будущем… Всё ли пошло так, как вы планировали?

— Более или менее.

— О чём думал молодой Эррол Спенс в то время?

— В то время я думал только о том, как выиграть чемпионские титулы. Я смотрел на Роя Джонса, Флойда Мэйуэзера, как они выходят в ринг, как они доминируют над своими противниками, как они одевают все свои пояса на грудь после боя и дают интервью. Я просто мечтал о таких вещах. Сейчас же, когда прошло много времени и проделано столько тяжёлой работы, все дороги для меня открыты. Мне нужно продолжать делать свою работу и завоёвывать новые пояса.

— Вы думаете, что когда станете абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе, вы перестанете бегать вокруг школы города Десото, где всё начиналось?

— Я собираюсь построить дом в Десото и остаться здесь надолго. Я вырос здесь. Тут хорошее сообщество, и я думаю, здесь хорошее место для моих детей.

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