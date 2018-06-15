Мэнни Пакьяо не щадит ни себя, ни других на тренировках: фото

Легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) всеми силами пытается вернуть былую форму, старательно отрабатывая в тренировочном зале под руководством Бубоя Фернандеса и Джастина Форчуна.

Напомним, что на 14 июля в Малайзии у Пакьяо запланирован бой с действующим обладателем «обычного» титула WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) аргентинцем Лукасом Маттиссе (39-4, 36 КО).

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Фото: BoxingScene/MP Promotions

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