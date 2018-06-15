Беллью — о поединке Фьюри−Сефери: Цирк уехал, клоуны остались

Британский (супер) тяж Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) остался в смешанных чувствах от просмотра 9 июня боя между соотечественником, экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (26-0, 19 КО) и неким безвестным бойцом из Албании Сефером Сефери (23-2, 21 КО). Напомним, албанец капитулировал после 4-го раунда, отказавшись выходить на 5-й.

«Это был цирк какой-то, — считает Беллью. — Поймите меня правильно. Когда-то, в начале карьеры, у меня тоже были такие бои, такие соперники. Но я никогда не поднимал на руки оппонента, как Золушку. Некоторые вещи, которые происходили в преддверии боя, были слишком странными. Я такого раньше не видел. Мне кажется, весь этот цирк был неуместен, но свою работу Фьюри всё же выполнил».

«Как бы я это назвал? — чешет репу Беллью. — Шоу уродцев. Это единственный подходящий вариант. Цирк уехал, клоуны остались. Всё это безумие выглядело неуместно и глупо. Я понимаю Сефери. Ему за счастье оказаться частью этого шоу. Он выбросил парочку джебов, а затем решил, что с него хватит».

«Согласен, Фьюри боксировал после почти трёхлетнего перерыва. Понятно, что именно поэтому ему подобрали такого соперника. Но следующий оппонент должен быть гораздо более высокого уровня, — намекает Беллью. — Сефери выглядел так, словно у него не было школы бокса. Об этом парне никто никогда прежде не слышал. Считаю, что следующий соперник Фьюри должен быть хотя бы на слуху».

Беллью по-прежнему уверен, что нокаутировал бы Фьюри в ринге: «Да, думаю, я бы его нокаутировал. Я не из тех, кого можно поднимать на руки на взвешивании. Фиг он полезет ко мне целоваться. Но скажу честно. Нет, я не верю, что Тайсон выберет настолько опасного парня, как я. Ведь я чувствую себя просто шикарно в хэвивейте, у меня мощная плюха. Может быть, я и не настоящий супертяж, но я намного быстрее всех тех, с кем он когда-либо дрался».

«Помните, как Стив Каннингхэм уронил Фьюри (апрель 2013 года, Нью-Йорк, США)? — цитирует Беллью WorldBoxingNews. — Фьюри был в отличной форме в том бою, но Каннингхэм всё равно свалил его на канвас. А когда я роняю кого-то на пол, то всенепременно заканчиваю дело нокаутом».

«Тайсон, чувак, я отдаю тебе должное. Но будь повнимательнее с выбором следующего соперника. Не промахнись в своих расчётах. Я рад, что ты вернулся и желаю тебе только наилучшего. Но будь повнимательнее. Не выбирай тех, с кем не сможешь управиться. О, да. Я убеждён, что если бы подрался с Фьюри, то бой бы не прошёл всю дистанцию. Я бы его просто размазал по рингу», — включил «режим Зверя» Беллью.

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