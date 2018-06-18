Денис Лебедев и Фабио Мальдонадо вновь хотят подраться

Боксёрский поединок между чемпионом мира «в отпуске» по версии WBA в тяжёлом весе россиянином Денисом Лебедевым (30-2, 22 КО) и бразильцем Фабио Мальдонадо (25-0), более известным по выступлениям в ММА, вновь актуален. Во всяком случае, сам Лебедев заявил, что открыт для предложений и готов начать тренировочный лагерь, а ответ Мальдонадо не заставил себя ждать.

«Я сейчас не в лучшей форме, хотя вчера пробежал по лесу восемь километров за 44 минуты, — цитирует Дениса «Спорт-Экспресс». — Бегу я хорошо, но из-за веса в 104 килограмма я немного потерял скорость. Если (продюсер компании Fight Nights) Камил Гаджиев по-прежнему хочет боя с Мальдонадо, то я во весь во внимании. Заинтересуйте меня деньгами, и я готов. Понимаю, что некоторые мои болельщики не очень поймут, если я выйду драться с бойцом ММА, но я тоже прирождённый боец, родился в боксёрских перчатках. Я приму этот бой. Мне нужен небольшой тренировочный лагерь, и я буду в форме. Карьеру я не заканчивал и открыт для любых предложений».

Вот что ответил бразилец в Instagram: «Давай поскорее сделаем это, Денис Лебедев, выбирай дату и место. Я просто хочу приехать в Россию за 10 дней до боя, а не за 3, и посильнее приложиться к твоей голове».

Добавим, что месяц назад Мальдонадо потерял титул чемпиона Fight Nights, проиграв жёстким нокаутом Никите Крылову

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.