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Камил Гаджиев: «Бой Мальдонадо с Лебедевым заморожен»
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Камил Гаджиев: «Бой Мальдонадо с Лебедевым заморожен» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Российский промоутер, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал возможный бой его подопечного, бразильского бойца смешанного стиля Фабио Мальдонадо с боксером Денисом Лебедевым.
— Проект заморожен, учитывая то, чем сейчас занимается Денис. Я не вижу, чтобы он боксировал. Он или закончил, или взял длительную паузу. Но этот бой точно был бы интересен — еще и потому что Мальдонадо — боксер. Его не надо боксу учить, как Конора. Вопрос в том, какой сейчас план у Дениса, он давно не дерется, по-моему, он не в форме, вернется он или нет — не знаю. Возможно, у него есть политические амбиции, — сказал Гаджиев. (Михаил ПОТАПОВ)
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