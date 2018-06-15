Экс-претенденты на титулы Виталия Кличко и Энтони Джошуа сразятся 28 июля в Лондоне

28 июля в рамках веера бокса в Лондоне (Англия), главным событием которого станет поединок Джозефа Паркера и Диллиана Уайта, состоится бой экс-претендентов на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Дереком Чисорой (28-8, 20 КО) и французским камерунцем Карлосом Такамом (35-4-1, 27 КО).

«Рад представить ещё один большой супертяжёлый бой 28 июля, — говорит промоутер шоу Эдди Херн . — Для Дерека это последний шанс удержаться на мировом уровне, для Такама — возможность приблизиться к ещё одной титульной попытке. 28 июля — вечер большого супертяжёлого бокса в Лондоне!»

Напомним, что Такам боролся за мировой титул в октябре прошлого года, оказал достойное сопротивление Энтони Джошуа , но потерпел досрочное поражение в 10-м раунде.

Чисора предпринял попытку вписать имя в историю дивизиона ещё в 2012 году, но уступил по очкам Виталию Кличко

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