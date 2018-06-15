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Экс-претенденты на титулы Виталия Кличко и Энтони Джошуа сразятся 28 июля в Лондоне
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Экс-претенденты на титулы Виталия Кличко и Энтони Джошуа сразятся 28 июля в Лондоне 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
28 июля в рамках веера бокса в Лондоне (Англия), главным событием которого станет поединок Джозефа Паркера и Диллиана Уайта, состоится бой экс-претендентов на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Дереком Чисорой (28-8, 20 КО) и французским камерунцем Карлосом Такамом (35-4-1, 27 КО).
«Рад представить ещё один большой супертяжёлый бой 28 июля, — говорит промоутер шоу Эдди Херн. — Для Дерека это последний шанс удержаться на мировом уровне, для Такама — возможность приблизиться к ещё одной титульной попытке. 28 июля — вечер большого супертяжёлого бокса в Лондоне!»
Напомним, что Такам боролся за мировой титул в октябре прошлого года, оказал достойное сопротивление Энтони Джошуа, но потерпел досрочное поражение в 10-м раунде.
Чисора предпринял попытку вписать имя в историю дивизиона ещё в 2012 году, но уступил по очкам Виталию Кличко.
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